В Кургане водитель автобуса попал в ДТП и скрылся с места аварии

В Кургане полиция ищет водителя неустановленного автобуса, 6-летний пассажир которого получил травму нижней губы.

ДТП произошло 3 февраля около 17.00 у дома №31/1 на улице Красина, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

В автобусе, номер маршрута которого неизвестен, ехал 6-летний мальчик. Автобус попал в ДТП, ребенок упал и получил травму. После этого он был доставлен в больницу имени Красного Креста, там ему назначили амбулаторное лечение - про это рассказал отец ребенка.

"Неустановленный водитель автобуса покинул место дорожно-транспортного происшествия. На момент ДТП мальчик находился в передней части автобуса, направлялся к передней двери для выхода. В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливается автобус и водитель, управлявший транспортным средством", - добавили в полиции.