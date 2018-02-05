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Новости
05.02.2018 08:51 Мск (10:51 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Новая реформа сулит еще больший "уход" государства из медицины
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прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

В России обсуждают реформу обязательного медицинского страхования (ОМС): повысить ответственность страховых компаний за здоровье людей и снять часть ответственности с государства.
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Как сообщают "Ведомости", в конце января в Минфине на совещании с участием министра финансов Антона Силуанова, представителей ЦБ и крупных страховых компаний обсуждался вопрос об ОМС. Издание ссылается на топ-менеджера страховой компании, который рассказал, что участники сошлись на том, что нужно попробовать реформировать экономику здравоохранения в нескольких пилотных регионах. Эта идея обсуждалась и с ЦБ, и с Минфином предварительно, на экспертном уровне, предупреждает топ-менеджер другой страховой компании.

Здравоохранение в России финансируется фактически по принципу, похожему на советский сметный, говорит председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию ОМС Александр Трошин. В начале года комиссия из представителей территориального фонда ОМС, регионального минздрава и других местных властей на год вперед определяет, сколько и каких потребуется медицинских услуг, она же определяет и тарифы. Комиссия исходит из подушевого норматива и прогноза заболеваемости в регионе. Затем из ТФ ОМС деньги ежемесячно поступают страховщикам – в зависимости от того, сколько у них застрахованных, а больница выставляет страховщику счета за фактически оказанные этим застрахованным услуги. Если счет меньше суммы, перечисленной на месяц, страховщик в течение трех дней возвращает остаток денег в ТФ ОМС. Если больше, за недостачей он все равно обращается к ТФ ОМС, то есть к государству.

Количество медицинских услуг и тарифы определяются крайне непрозрачно, говорит участник совещания в Минфине, и есть конфликт интересов: по сути, региональные власти и клиники учреждают, и медицинскую помощь покупают, и контролируют ее качество. Клиники, которым денег не хватает, пытаются их дособрать – появляются приписки, говорит Трошин. Он отмечает, что больницы без труда выигрывают суды у страховщиков и те обязаны доплатить, но деньги выделяет все тот же ТФ ОМС.

Поэтому и обсуждалась идея эту схему изменить, рассказывает участник совещания: предложить регионам выделить в программе ОМС виды медицинской помощи, расходы на которые легче прогнозируются, – например часть амбулаторной – и привлечь страховщиков к формированию разумных, с их точки зрения, тарифов. Однако чтобы оплатить эти тарифы, потребуются небольшие денежные вливания государства. При этом, как отметил топ-менеджер страховой компании, речь не идет о сложных заболеваниях вроде онкологии.

Напомним, недавно глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова предложила объединить Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования в единый государственный внебюджетный фонд.

Другие новости по темам: ОМС, реформа, страхование
05.02.2018 08:51 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
10:51 Екб


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Новая реформа сулит еще больший "уход" государства из медицины
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