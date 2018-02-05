Экс-глава Копейска назначен замминистра общественной безопасности Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский назначил Валерия Устинова заместителем министра общественной безопасности Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Устинову установлен срок испытания продолжительностью 1 месяц.

Напомним, в декабре 2016 года депутаты Копейска приняли досрочную отставку главы города Валерия Устинова, который проработал в этой должности около двух недель. Устинов был избран руководителем муниципалитета 5 декабря.

Фаворитом на выборах считался и.о. главы Владимир Бисеров. Его кандидатура была выдвинута "Единой Россией" и поддержана губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Однако депутаты сделали выбор в пользу другого претендента, хотя их решение и не было единодушным.