Ипотечная ставка может снизиться до 8% в этом году

Эксперты ожидают снижения ставки по ипотечным кредитам до 8,5-8% в этом году, а некоторые особо оптимистичный игроки ожидают падения до 6%.

"Снижение ставки примерно на один пункт приводит к увеличению объема выданных кредитов приблизительно на 40%. Если речь будет идти о ключевой ставке на уровне 6-7%, то возможен двукратный рост объема кредитования. Однако снижение ставок до данного уровня напрямую зависит от экономической ситуации, прогнозировать которую сложно", - отмечает генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин.

Снижение ставок уже привело к заметной активизации на рынке. Если за весь 2016 года в России было выдано 1,47 трлн рублей, то объем выдачи в 2017 году превысил 2 трлн рублей. Вырос и средний размер кредита: если в ноябре 2016 года он составлял 1,75 млн рублей, то в 2017 году – 1,9 млн рублей, отмечает управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая.

В 2017 году число сделок с ипотекой выросло на 27% относительно 2016 года, при этом первичный рынок вырос на 54%, указывает генеральный директор Tekta Group Роман Сычев.

"В структуре спроса на жилье первичный рынок в 2017 году составил 30%, а годом ранее его доля была 22%. Думаем, что тренд сохранится, и доля спроса на квартиры в новостройках будет расти", — говорит эксперт.

По данным "БЕСТ-Новострой", доля ипотечных сделок на первичном рынке по итогам прошедшего года увеличилась на 7% - с 35 до 42%, а средневзвешенная ставка опустилась до исторического минимума в 9,95% годовых.

По прогнозам экспертов, в 2018 году ставка может дополнительно снизиться до 8-8,5%.

Председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова замечает, повышение доступности ипотеки в будущем будет влиять не только на спрос, но и на переориентацию покупательских предпочтений в сторону более комфортного жилья. То есть, если при высоких ставках (и, соответственно, более крупных ежемесячных платежах, а также более внушительной переплате по кредиту) клиенты могли себе позволить, например, однушку, то теперь, возможно, решатся на покупку более просторной квартиры или сфокусируют свой интерес на более высоком классе жилья.

"В то же время смещение спроса может в итоге повлиять и на структуру предложения, то есть при увеличении продаж 3-4-комнатных квартир, девелоперы начнут увеличивать их долю в своих ЖК. И, наконец, еще один возможный результат дальнейшего удешевления ипотеки – это рост цен на недвижимость, катализатором которого станет снижение порога входа в сделку - уменьшение первоначального взноса по ипотеке", - говорит Доброхотова.

Кроме того, снижающиеся ставки по ипотеке открывают возможность для инвесторов, количество которых, возможно, в 2018 году увеличится. Застройщики нередко предлагают программы субсидирования ставки для клиентов (до 6% годовых). Поскольку расценки за квадрат растут быстрее, чем накапливаются проценты по ипотеке, инвестор может заработать на разнице между вложенными средствами с процентами по кредиту и стоимостью объекта к моменту продажи.

"Дешевеющая ипотека создает предпосылки для дальнейшего роста рынка недвижимости. По нашим прогнозам, средневзвешенная стоимость кредита может опуститься до 8% годовых по итогам 2018 год. Как следствие, спрос на ипотечные кредиты в целом по России увеличится примерно на 25-30%. Однако препятствием могут стать меры Центробанка, направленные на ограничение выдачи кредитов ненадежным заемщикам. В частности, ограничение минимального размера первоначального взноса (не менее 20%) может привести к уходу с рынка до 20% клиентов", - считает Мария Литинецкая из "Метриум Групп".

Источник: Вести.ru