Ипотечная ставка может снизиться до 8% в этом году

в этот день
05.02.18
18:13
В Екб.20:13
Цены на бензин сдержат из-за президентских выборов. Потом снова начнется рост
Снегопад в Москве стал сильнейшим за 100 лет. ФОТОподборка
В сети появилось ВИДЕО последнего боя пилота Су-25 в Сирии
Главное
Как в СССР: в Минобороны России собираются возродить главное политуправление

Тема дня
2017 год может стать последним, когда население России увеличилось даже за счет миграции По итогам 2017 года абсолютная рождаемость в России стала наименьшей за 10 лет. Страна вошла в фазу убыли населения, которая достигла 134 тыс., что стало наихудшим результатом с 2012 года. Правда, абсолютная смертность зафиксирована минимальной с 1993 года, однако это не должно вводить в заблуждение. Россия сползает к новому демографическому бедствию. О демографических итогах года и тенденциях в демографии – в материале Накануне.RU.
05.02.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Знамя Победы без серпа и молота – антисоветское "Окно Овертона" В Волгограде 2 февраля на параде в честь 75-летия победы Красной Армии в Сталинградской битве пронесли копию Знамени Победы, на которой были стерты серп с молотом и звезда. Разгорелся скандал – могли ли организаторы намеренно убрать исторический символ или это произошло случайно?
05.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
На акциях Навального задержали 340 человек
"При Сталине бы расстреляли", - почетный президент ОКР о Родченкове
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Советник президента оценил масштабы оттока капитала из России за 30 лет
В "кремлевском докладе" США - 210 имен. Список "неугодных" приближенных Путина
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 338



Новости
05.02.2018 08:40 Мск (10:40 Екб)
экономика | В России
Ипотечная ставка может снизиться до 8% в этом году
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Эксперты ожидают снижения ставки по ипотечным кредитам до 8,5-8% в этом году, а некоторые особо оптимистичный игроки ожидают падения до 6%.

"Снижение ставки примерно на один пункт приводит к увеличению объема выданных кредитов приблизительно на 40%. Если речь будет идти о ключевой ставке на уровне 6-7%, то возможен двукратный рост объема кредитования. Однако снижение ставок до данного уровня напрямую зависит от экономической ситуации, прогнозировать которую сложно", - отмечает генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин.

Снижение ставок уже привело к заметной активизации на рынке. Если за весь 2016 года в России было выдано 1,47 трлн рублей, то объем выдачи в 2017 году превысил 2 трлн рублей. Вырос и средний размер кредита: если в ноябре 2016 года он составлял 1,75 млн рублей, то в 2017 году – 1,9 млн рублей, отмечает управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая.

В 2017 году число сделок с ипотекой выросло на 27% относительно 2016 года, при этом первичный рынок вырос на 54%, указывает генеральный директор Tekta Group Роман Сычев.

"В структуре спроса на жилье первичный рынок в 2017 году составил 30%, а годом ранее его доля была 22%. Думаем, что тренд сохранится, и доля спроса на квартиры в новостройках будет расти", — говорит эксперт.

По данным "БЕСТ-Новострой", доля ипотечных сделок на первичном рынке по итогам прошедшего года увеличилась на 7% - с 35 до 42%, а средневзвешенная ставка опустилась до исторического минимума в 9,95% годовых.

По прогнозам экспертов, в 2018 году ставка может дополнительно снизиться до 8-8,5%.

Председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова замечает, повышение доступности ипотеки в будущем будет влиять не только на спрос, но и на переориентацию покупательских предпочтений в сторону более комфортного жилья. То есть, если при высоких ставках (и, соответственно, более крупных ежемесячных платежах, а также более внушительной переплате по кредиту) клиенты могли себе позволить, например, однушку, то теперь, возможно, решатся на покупку более просторной квартиры или сфокусируют свой интерес на более высоком классе жилья.

"В то же время смещение спроса может в итоге повлиять и на структуру предложения, то есть при увеличении продаж 3-4-комнатных квартир, девелоперы начнут увеличивать их долю в своих ЖК. И, наконец, еще один возможный результат дальнейшего удешевления ипотеки – это рост цен на недвижимость, катализатором которого станет снижение порога входа в сделку - уменьшение первоначального взноса по ипотеке", - говорит Доброхотова.

Кроме того, снижающиеся ставки по ипотеке открывают возможность для инвесторов, количество которых, возможно, в 2018 году увеличится. Застройщики нередко предлагают программы субсидирования ставки для клиентов (до 6% годовых). Поскольку расценки за квадрат растут быстрее, чем накапливаются проценты по ипотеке, инвестор может заработать на разнице между вложенными средствами с процентами по кредиту и стоимостью объекта к моменту продажи.

"Дешевеющая ипотека создает предпосылки для дальнейшего роста рынка недвижимости. По нашим прогнозам, средневзвешенная стоимость кредита может опуститься до 8% годовых по итогам 2018 год. Как следствие, спрос на ипотечные кредиты в целом по России увеличится примерно на 25-30%. Однако препятствием могут стать меры Центробанка, направленные на ограничение выдачи кредитов ненадежным заемщикам. В частности, ограничение минимального размера первоначального взноса (не менее 20%) может привести к уходу с рынка до 20% клиентов", - считает Мария Литинецкая из "Метриум Групп".

Источник: Вести.ru

Другие новости по темам: ипотека, ставка, 8%
05.02.2018 08:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:40 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Ипотечная ставка может снизиться до 8% в этом году
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+