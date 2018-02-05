Сборная России в 10-й раз подряд выиграла футбольный Кубок легенд

В минувшее воскресенье, 4 февраля, сборная России обыграла в финальном матче Кубка легенд сборную Португалии. Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, встреча завершилась со счетом 8:4.

Сборная России стала победителем в 10-й раз подряд, а португальцы вышли на второе место по числу попаданий в финальные матчи турнира (3).

Финал. Россия – Португалия 8:4 (3:2)

Голы: Хлестов, 3 (1:0), Титов, 9 (2:0), Мигел, 14 (2:1), Манише, 15 (2:2), Смертин, 18 (3:2), Саброза, 22 (3:3), Павлюченко, 23 (4:3), Титов, 25 (5:3), Широков, 27 (6:3), Широков, 29 (7:3), Мендеш, 36 (7:4), Головской, 37 (8:4).

Итоговое положение "Кубка легенд-2018":

1. Россия

2. Португалия

3. Сборная звезд

4. Германия

5. Франция

6. Италия

Лучший игрок - Евгений Алдонин (Россия)

Лучший вратарь - Стипе Плетикоса (Сборная звезд)

Лучший бомбардир (11 голов) - Какау (Германия).

Напомним, турнир, в котором принимают участие звезды мирового футбола недавнего прошлого, проходит в Москве с 2009 года. Встречи проводятся в формате "пять полевых плюс вратарь" в два тайма по 20 минут. В этом году главным событием стал приезд экс-капитана сборной Италии и "Ромы" Франческо Тотти.