Не заметил? Ямалец пожаловался на кражу труб ценой в 2,5 миллиона через четыре месяца после преступления

Житель Пуровского района пожаловался в полицию на кражу труб, которая произошла за несколько месяцев до этого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружных силовиков.

Заявление в полицию поступило в декабре 2017 г. Владелец одной из организаций, расположенных в промзоне поселка Пурпе, пожаловался на кражу металлических труб. По его мнению, она произошла в августе того же года. Компания пострадала на 2 млн 500 тыс. руб.

Чуть позже силовики выяснили, что к преступлению причастен 41-летний ранее не судимый подчиненный заявителя. Предполагаемый вор рассказал, что перепродал трубы за 600 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый свою вину признал, оформил явку с повинной. Ямальца отпустили под подписку о невыезде.