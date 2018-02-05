Более 127 тысяч екатеринбуржцев предложили свои варианты благоустройства общественных территорий

В Екатеринбурге продолжается подготовка к рейтинговому голосованию по поводу объектов, подлежащих благоустройству, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

127 тыс. 300 человек стали участниками проекта "Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы". Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что за вторую неделю сбора предложений количество участников акции выросло втрое.

"Голосуют все – и школьники, и люди постарше, и пенсионеры. Но особого внимания заслуживает молодежь. Молодые люди очень активно включились в эту "борьбу" и не стали ограничиваться только лишь личным участием. Пользуясь доступными ресурсами, они создают видеоролики, и, запуская их в соцсети, призывают горожан проголосовать за те объекты, которые будут востребованы всеми поколениями. И, как показали опросы, чаще всего ими оказываются места, связанные с историей, культурой и традициями городов, с памятью о подвиге уральцев в Великой Отечественной войне. На наш взгляд, это очень достойно и заслуживает самого большого уважения", – отметил Николай Смирнов.

Объекты, набравшие наибольшее количество баллов, будут выставлены на рейтинговое голосование 18 марта. По его итогам будет определен ряд общественных территорий, которые будут ремонтироваться с участием областного и федерального бюджетов. Ежегодная сумма инвестиций на эти цели, по словам министра, составит около 1,4 млрд руб.

Контроль за реализацией пятилетней программы формирования комфортной городской среды взял на себя лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, сбор предложений продлится до 9 февраля в крупных торговых центрах города. Оставить свои заявки можно также на сайтах органов местного самоуправления и в официальных группах администраций в социальных сетях.