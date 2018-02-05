Более 127 тысяч екатеринбуржцев предложили свои варианты благоустройства общественных территорий

в этот день
05.02.18
18:15
В Екб.20:15
Цены на бензин сдержат из-за президентских выборов. Потом снова начнется рост
Снегопад в Москве стал сильнейшим за 100 лет. ФОТОподборка
В сети появилось ВИДЕО последнего боя пилота Су-25 в Сирии
Главное
Как в СССР: в Минобороны России собираются возродить главное политуправление

Тема дня
2017 год может стать последним, когда население России увеличилось даже за счет миграции По итогам 2017 года абсолютная рождаемость в России стала наименьшей за 10 лет. Страна вошла в фазу убыли населения, которая достигла 134 тыс., что стало наихудшим результатом с 2012 года. Правда, абсолютная смертность зафиксирована минимальной с 1993 года, однако это не должно вводить в заблуждение. Россия сползает к новому демографическому бедствию. О демографических итогах года и тенденциях в демографии – в материале Накануне.RU.
05.02.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Знамя Победы без серпа и молота – антисоветское "Окно Овертона" В Волгограде 2 февраля на параде в честь 75-летия победы Красной Армии в Сталинградской битве пронесли копию Знамени Победы, на которой были стерты серп с молотом и звезда. Разгорелся скандал – могли ли организаторы намеренно убрать исторический символ или это произошло случайно?
05.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
На акциях Навального задержали 340 человек
"При Сталине бы расстреляли", - почетный президент ОКР о Родченкове
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Советник президента оценил масштабы оттока капитала из России за 30 лет
В "кремлевском докладе" США - 210 имен. Список "неугодных" приближенных Путина
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 339

Более 127 тысяч екатеринбуржцев предложили свои варианты благоустройства общественных территорий
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Формирование комфортной городской среды, рисунок, чертеж, парк, благоустройство территории (2017) | Фото: upravdom-73.livejournal.com

В Екатеринбурге продолжается подготовка к рейтинговому голосованию по поводу объектов, подлежащих благоустройству, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.
Читайте также:

127 тыс. 300 человек стали участниками проекта "Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы". Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что за вторую неделю сбора предложений количество участников акции выросло втрое.

"Голосуют все – и школьники, и люди постарше, и пенсионеры. Но особого внимания заслуживает молодежь. Молодые люди очень активно включились в эту "борьбу" и не стали ограничиваться только лишь личным участием. Пользуясь доступными ресурсами, они создают видеоролики, и, запуская их в соцсети, призывают горожан проголосовать за те объекты, которые будут востребованы всеми поколениями. И, как показали опросы, чаще всего ими оказываются места, связанные с историей, культурой и традициями городов, с памятью о подвиге уральцев в Великой Отечественной войне. На наш взгляд, это очень достойно и заслуживает самого большого уважения", – отметил Николай Смирнов.

Объекты, набравшие наибольшее количество баллов, будут выставлены на рейтинговое голосование 18 марта. По его итогам будет определен ряд общественных территорий, которые будут ремонтироваться с участием областного и федерального бюджетов. Ежегодная сумма инвестиций на эти цели, по словам министра, составит около 1,4 млрд руб.

Контроль за реализацией пятилетней программы формирования комфортной городской среды взял на себя лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, сбор предложений продлится до 9 февраля в крупных торговых центрах города. Оставить свои заявки можно также на сайтах органов местного самоуправления и в официальных группах администраций в социальных сетях.

Другие новости по темам: Евгений Куйвашев, благоустройство, Николай Смирнов
05.02.2018 08:07 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:07 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Более 127 тысяч екатеринбуржцев предложили свои варианты благоустройства общественных территорий
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+