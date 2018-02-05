Южноуральские спасатели сняли с горного хребта мужчину, которому стало плохо

В Миассе спасатели сняли с горного хребта мужчину, которому внезапно стало плохо.

Инцидент произошел днем 4 февраля, сообщили Накануне.RU в Миасском поисково-спасательном отряде.

"Через единую дежурно-диспетчерскую службу поступил вызов на перевал, расположенный на Ильменском хребте выше НПО электромеханики. Помощь потребовалась 62-летнему мужчине - он гулял по лесу, поднялся на горную вершину и почувствовал себя плохо. Он понял, что самостоятельно спуститься в город не сможет", - добавили спасатели.

Пострадавшего спустили вниз на снегоходе и передали врачам "скорой".