Уральский водитель заплатит сбитому им велосипедисту 200 тысяч рублей

На Среднем Урале владелец иномарки заплатит сбитому им велосипедисту 200 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, ДТП произошло в первоуральском поселке Динас еще в июле 2016 года. Водитель "БМВ" нарушил правила дорожного движения, в результате чего под колеса его машины попал велосипедист: молодой человек получил травмы, которые, согласно заключению эксперта, расцениваются как "причинившие средней тяжести вред здоровью". Он долгое время находился на лечении, перенес операцию и до сих пор имеет проблемы со здоровьем, в связи с чем обратился в Первоуральский городской суд с иском о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Суд, рассмотрев материалы дела и исходя их того, что истцу были причинены нравственные и физические страдания, частично удовлетворил требование молодого человека, снизив размер компенсации до 200 тысяч рублей. Но с таким решением не согласился ответчик и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд с просьбой снизить сумму компенсации до 40 тысяч рублей. В исковом заявлении он указал, что суд не учел его имущественное положение и не рассмотрел представленные им справки о доходах.

Однако судебная коллегия, учитывая обстоятельства причинения вреда здоровью велосипедиста, длительность его нахождения на лечении, вину ответчика в ДТП, исходя из требований разумности и справедливости, согласилась с выводами Первоуральского городского суда о размере компенсации морального вреда в 200 тысяч рублей. В удовлетворении жалобы ответчика было отказано, решение вступило в законную силу.