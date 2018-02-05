Авиакомпания "Ямал" установила тарифы на новые направления из Челябинска

Авиакомпания "Ямал" установила минимальные тарифы на новые направления из Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Напомним, южноуральцам доступны следующие маршруты: Челябинск – Самара – Краснодар, Челябинск – Ростов-на-Дону – Минеральные воды, Тюмень – Челябинск – Астана, Тюмень – Челябинск – Волгоград и Челябинск – Горно-Алтайск – Красноярск

Так, с 20 февраля по 20 марта вводится рейс Тюмень — Челябинск — Волгоград. Минимальный тариф в одну сторону 3 тыс. рублей. Перелеты в Минводы будут осуществляться через Ростов-на-Дону с 17 февраля по 24 марта. Стоимость билетов до Минвод начинается от 3 тыс. 100 рублей, до Ростова – 6 тыс. 600 рублей.

С 16 февраля три раза в неделю будет рейс Челябинск – Самара – Краснодар. Минимальный тариф до Самары составит 5 тыс. 600 рублей, до Краснодара – 6 тыс. 600.

С 15 февраля два раза в неделю будут проходить перелёты в Красноярск через Горно-Алтайск. Минимальная стоимость билета 7 тыс. 600 рублей.