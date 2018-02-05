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Новости
05.02.2018 07:54 Мск (09:54 Екб)
спорт | В России | За рубежом
МОК без объяснения отказался приглашать на Олимпиаду оправданных российских спортсменов
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Томас Бах (2017) | Фото: bbc.com

Оправданных российских спортсменов не пригласили на Олимпиаду. МОК рассмотрел кандидатуры 15 россиян, оправданных Международным спортивным судом, и отказал им в участии в Играх. Причина не поясняется.
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Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне полностью удовлетворил апелляции 28 россиян, опротестовавших решение МОК об отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов на Играх в Сочи. CAS снял санкции с этих спортсменов и отменил аннулирование их результатов на Олимпиаде-2014. Такое решение вызвало протест МОК, глава комитета Томас Бах даже призвал распустить CАS.

Олимпийский комитет России попросил МОК прислать приглашения на Игры в Пхенчахане 15 оправданным россиянам: 13 спортсменам и двум тренерам. Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков уточнил, что дополнительные приглашения просили направить Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все — скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все — лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову (все — конькобежный спорт), а также Татьяне Ивановой (санный спорт).

Тренер российских конькобежек Павел Абраткевич назвал решение МОК ожидаемым. "Мы прекрасно понимали, что МОК не допустит ребят, так как по тем же критериям ранее не были допущены те, кто вообще никакого отношения не имел к Олимпиаде в Сочи, те кто на тот момент были юниорами", — сказал он.

Конькобежец Александр Румянцев также отметил, что его не удивила позиция МОК. "В принципе, после вчерашних заявлений МОК было ясно, к чему все идет. Они оспаривают решение CAS, что само по себе вызывает удивление. Нас оболгали и даже не извинились, я считаю, что нужно продолжать дальше в судах отстаивать свое честное имя. Я же был готов прилететь на Игры в любой момент, даже несмотря на то, что моя дистанция совсем скоро. Прыгнул бы в последний самолет, вышел на старт и все бы доказал", — сказал спортсмен.

В декабре Международный олимпийский комитет объявил, что "чистые" российские спортсмены будут допущены к участию в зимних Олимпийских играх под олимпийским флагом в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR), передает РИА Новости.

Другие новости по темам: мок, приглашение, оправданные спортсмены, международный спортивный суд
05.02.2018 07:54 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:54 Екб


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МОК без объяснения отказался приглашать на Олимпиаду оправданных российских спортсменов
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