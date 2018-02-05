Якушев отреагировал на обращение тюменцев в связи с убийством многодетной матери

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отреагировал на обращение членов общества многодетных семей "Радость", которые попросили главу региона взять под личный контроль расследование убийства тюменского бизнесмена, многодетной матери Ирады Москвиной, передает корреспондент Накануне.RU.

Участники общества сомневаются в объективном расследовании, они убеждены, что следователи намеренно пытаются смягчить уголовную статью. Организация собрала 120 подписей под просьбой к губернатору обратить внимание на ход резонансного дела.

"В связи с этим Владимир Якушев обсудил с руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Михаилом Богинским и начальником управления МВД Российской Федерации по региону Юрием Алтыновым ход расследования преступления, повлекшего гибель многодетной жительницы областной столицы, а также принимаемые меры, направленные на привлечение виновного к установленной законом ответственности", - сообщили в пресс-службе главы региона.

Как сообщало Накануне.RU, из-за громкого резонанса вокруг смерти тюменского бизнесмена Ирады Москвиной расследование обстоятельств трагедии взял на контроль руководитель областного управления СКР. Обвиняемый арестован, расследование продолжается.

Напомним, трагедия произошла днем 24 декабря 2017 г. У дома №15 по улице Прокопия Артомонова тюменец ножом много раз ударил Москвину. Она с тяжелыми травмами попала в больницу, где 29 декабря умерла. После этого дело о нападении на нее передано в СКР. Москвина при жизни руководила "Школой парикмахерского мастерства". У нее остались трое детей.