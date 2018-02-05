В Екатеринбурге будут судить мужчину за ложный вызов о минировании жилого дома

Жителя Екатеринбурга обвинили в уголовном преступлении за ложное сообщение о взрыве жилого дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 25 ноября 2017 года обвиняемый осуществил телефонный звонок на телефон экстренной службы помощи "102". В ходе разговора сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве бытового газа в жилом многоквартирном доме по адресу ул. Академика Бардина в Екатеринбурге. Сообщение об указанном происшествии передано в правоохранительные органы и службы экстренной помощи.

Сотрудники газовой аварийной службы установили, что внутридомовая система газоснабжения не нарушена, скопления газа в жилом помещении нет.

Дело направлено в суд. Наказание по данному виду преступления предусматривает штраф до 500 тыс. руб. либо ограничение свободы на срок до 3 лет.