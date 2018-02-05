В приморском зоопарке еще один хищник напал на ребенка

В Приморском крае прокуратура установила еще один факт травмирования ребенка в местном зоопарке, где в январе этого года от лап леопарда пострадал мальчик. На этот раз на девочку набросился лев.

Как сообщили Накануне.RU в краевом надзорном ведомстве, инцидент случился еще в конце марта 2017 года, но известно о нем стало только сейчас: лев через клетку травмировал девочку, у которой были зафиксированы рвано-укушенные раны правого плеча, уха и шеи.

"Таким образом принятые руководством зоопарка меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства, поскольку не была обеспечена прочность всех помещений, их внутренних и внешних оград, а также условия надежной изоляции животных от посетителей. В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, малолетней посетительнице зоопарка причинены телесные повреждения", - отметили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как напомнили в ведомстве, в январе 2018 года в этом же зоопарке произошел аналогичный случай: от лап леопарда пострадал мальчик. По данному факту уже возбуждено и расследуется уголовное дело.