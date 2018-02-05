Эрдоган озвучил причины покупки российских комплексов С-400

Анкара закупила российские зенитные ракетные комплексы С-400 в связи с угрозой атак с территории Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, планируется, что поставки российских ЗРК в ближневосточную страну состоятся уже в 2019 году. Сумма сделки составляет более 2 млрд долларов, причём Анкара внесла задаток.

Как сообщает РБК со ссылкой на итальянскую газету La Stampa, переговоры о покупке данной техники, по словам Эрдогана, велись с несколькими государствами, и именно российское предложение оказалось выгодным для Анкары.

Турецкий лидер отметил, что продолжающаяся с 2011 года гражданская война в Сирии подтолкнула Турцию к "укреплению и модернизации" её оборонного потенциала, "особенно в сфере ПВО".

"Что касается С-400, Российская Федерация удовлетворила наши запросы как в плане цены, так и в вопросах доставки и передачи производства и технологий", — сказал он.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что Анкара придаёт "очень большое значение" оборонной промышленности.

"Мы не хотим быть страной, которая ограничивает себя в закупках и импорте (военной продукции, — прим.)", — заключил президент.