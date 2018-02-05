В ЦИК озвучат итоги проверки подписей за трех кандидатов в президенты РФ

ЦИК 4 февраля завершил проверку подписей, собранных в поддержку кандидатов в президенты России Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина.

Рабочая группа Центризбиркома РФ 5 февраля рассмотрит результаты проверки. Как сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев, "в понедельник на заседании рабочей группы в 11 часов будут рассмотрены итоги проверки подписных листов", сообщает РИА "Новости".

Напомним, остальные шесть претендентов на пост главы государства — самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России" — для регистрации собирали подписи, которые сдали на проверку в ЦИК. Комиссия должна решить, регистрировать ли их кандидатами, к 10 февраля.