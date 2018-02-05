Анастасиадис победил на президентских выборах на Кипре

Действующий глава Республики Кипр Никос Анастасиадис победил во втором туре президентских выборов.
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Как сообщает ТАСС, ему отдали свой голос почти 56% избирателей, обогнав главного конкурента Ставроса Маласа, поддерживаемого Прогрессивной партией трудового народа Кипра. Вместе с тем, как отмечает издание, результаты голосования демонстрируют незначительное снижение (на 1,5 процентных пункта) рейтинга действующего главы государства.
По данным кипрского избиркома и местной полиции, выборы прошли без серьёзных инцидентов. Признаков нарушения действующего законодательства не обнаружено.
Отметим, Анастасиадис занял пост президента островного государства второй раз подряд.