Анастасиадис победил на президентских выборах на Кипре

Действующий глава Республики Кипр Никос Анастасиадис победил во втором туре президентских выборов.

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Как сообщает ТАСС, ему отдали свой голос почти 56% избирателей, обогнав главного конкурента Ставроса Маласа, поддерживаемого Прогрессивной партией трудового народа Кипра. Вместе с тем, как отмечает издание, результаты голосования демонстрируют незначительное снижение (на 1,5 процентных пункта) рейтинга действующего главы государства.

По данным кипрского избиркома и местной полиции, выборы прошли без серьёзных инцидентов. Признаков нарушения действующего законодательства не обнаружено.

Отметим, Анастасиадис занял пост президента островного государства второй раз подряд.