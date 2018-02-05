Формальный лидер КНДР встретится с президентом Южной Кореи во время Олимпийских игр

Председатель президиума Верховного народного совета КНДР Ким Ён Нам 9 февраля приедет в Южную Корею.

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство Yonhap, во время своего визита он посетит церемонию открытия Олимпийских игр.



"Президент Мун Чже Ин встретится с Ким Ён Намом, начиная с церемонии открытия Олимпийских игр", — сообщил представитель резиденции южнокорейского лидера. Однако, как отметил собеседник агентства, решение о проведении переговоров один на один пока не принято.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 21 января, впервые за последние четыре года, северокорейская делегация в составе 550 человек прибыла в Каннын (Южная Корея) для участия в Олимпийских играх.

Договорённость о совместном выступлении была достигнута в начале января. Переговоры состоялись впервые с 2015 года.