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Появилась новая версия выброса рутения на челябинском "Маяке"
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(2003) | Фото

Французская газета Le Figaro опубликовала результаты своего расследования по выбросу рутения-106 в конце сентября 2017 года, зафиксированного по всей Европе.
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По информации издания, повышенный фон изотопа может быть связан с контрактом ПО "Маяк" в Челябинской области (входит в госкорпорацию "Росатом") на фундаментальный физический эксперимент. По информации Le Figaro, "все элементы сходятся в случае аварии при переработке нескольких тонн высокорадиоактивного ядерного материала на Южном Урале", а ПО "Маяк" "проводило такие операции для фундаментального эксперимента по ядерной физике (Борексино) во главе с Италией и Францией".

По данным издания, с ПО "Маяк" был заключен контракт на производство источника церия-144, который предназначался для размещения вблизи большого детектора частиц, установленного в Гран-Сассо.

"Радиоактивный источник должен был быть доставлен в Гран-Сассо весной 2018 года, затем использоваться 18 месяцев, а потом вернуться в Россию для окончательного хранения",- утверждал в комментарии Le Figaro профессор Марко Паллавичини из Итальянского института ядерной физики. Однако, представители "Маяка" предупредили франко-итальянских спонсоров в декабре 2017 года, что не могут обеспечить радиоактивный источник и делает вывод о том, что временное совпадение очень тревожное. Французские исследователи полагают, что для производства церия-144 "Маяк" использовал ОЯТ трех-четырехлетней "выдержки", хотя во Франции ядерное топливо используется лишь после более чем пяти лет хранения, когда уменьшается его радиоактивность, пишет газета "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, международная независимая научная комиссия по изучению проблемы рутения исключила гипотезу о "медицинском" происхождении Ru-106, но не смогла сделать вывод о месте локализации рутениевого источника.

Напомним, "Росгидрометцентр" зафиксировал на Южном Урале экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106. В госкорпорации "Росатом" заявили, что ПО "Маяк" и его деятельность никак не связаны с данными о загрязнении радиоактивными веществами территории Челябинской области. Как отметили в пресс-службе корпорации, в этом году на "Маяке" вообще не производились источники из рутения-106, а выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях.

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05.02.2018 05:27 Мск | Денис Линов
07:27 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.02.2018 08:06 Мск
Международная комиссия исключила гипотезу о "медицинском" происхождении рутения-106








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Появилась новая версия выброса рутения на челябинском "Маяке"
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