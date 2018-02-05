Житель Казахстана притворился девушкой и дошел до финала конкурса красоты

Житель Алматы Илай Дягилев притворился девушкой.

Это позволило ему дойти до финала женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan.

22-летний молодой человек "превратился" в девушку и опубликовал фотографии для конкурса. При этом он взял себе имя Арина Алиева.

Его снимки понравились многим казахстанцам, и Дягилев смог дойти до финала. Молодой человек рассказал, зачем он это сделал. "Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю", — рассказал Дягилев.

"Я был приятно удивлен реакцией казахстанцев, тем, что многие поддержали мой поступок. Я не призываю обманывать или переодеваться в девушек, я хочу обратить внимание общества на то, что не одинаковый стандарт важен, а нужна естественность и индивидуальность каждого человека", — подчеркнул Дягилев, сообщает Газета.ru.