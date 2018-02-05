Супруга Трампа отказалась от совместного фото с мужем

Первая леди США Мелания Трамп отказалась от совместного фото с Дональдом Трампом в аэропорту Палм-Бич.

Как сообщают местные СМИ, согласно протоколу, сразу после прибытия глава белого дома сошел с борта самолета и дал журналистам возможность сделать снимок.

Однако Меланья держалась от мужа на расстоянии, не подала ему руку и, спустившись по трапу, быстрым шагом направилась к машине.

В результате Трамп был вынужден приветствовать прессу в одиночестве, после чего сел в автомобиль вслед за супругой.