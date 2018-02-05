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Новости
05.02.2018 02:20 Мск (04:20 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
Ядерная доктрина США: новые подробности
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(2005) | Фото: mignews.com.ua

Стали известны подробности "Обзора ядерной политики", который опубликовало Министерство обороны США.
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Документ подготовлен по указанию президента Дональда Трампа. Он описывает направления развития ядерных вооружений страны и стратегии их применения. Предыдущий документ был опубликован в 2010 году при президенте Бараке Обаме. В новом обзоре акцент сделан на необходимости модернизации стратегических ядерных сил в связи с тем, что большая часть существующего арсенала устарела, так как была развернута в 80-90 гг. прошлого века.

В документе говорится о строительстве не менее 12 новых атомных подводных лодок с баллистическими ракетами типа Columbia, развертывании начиная с 2029 года новых межконтинентальных баллистических ракет, разработки нового стратегического бомбардировщика В-21 и новых крылатых ракет с ядерными боеголовками для бомбардировщиков и подводных лодок.

К оригиналу обзора приложен его краткий перевод, в том числе на русский язык, в котором говорится, что "США не хотят считать ни Россию, ни Китай своими противниками и стараются поддерживать стабильные отношения с обеими странами". Однако американские власти обеспокоены тем, что Москва все в большей степени полагается на ядерное оружие и считает, что, использовав первыми ядерное оружие, в том числе оружие малой мощности, можно получить определенные преимущества перед США и их союзниками.

Обзор уже раскритиковали в МИД России, назвав его конфронтационным. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что военная доктрина Москвы ограничивает возможность использования ядерного оружия "двумя, прямо скажем, гипотетическими сугубо оборонительными сценариями": в ответ на агрессию против России или ее союзников с использованием оружия массового уничтожения и в ответ на неядерное нападение, "когда под угрозу было бы поставлено само существование нашего государства". Минобороны КНР тоже заявило об искажении авторами документа китайской ядерной стратегии, пишет газета "Ведомости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, для оправдания роста военных расходов и наращивания ядерного потенциала американцам нужна "страшилка" в виде России. Такое мнение выразил посол в США Анатолий Антонов, комментируя новую ядерную доктрину Пентагона.

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05.02.2018 02:20 Мск | Денис Линов
04:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.02.2018 09:34 Мск
Антонов: Россия только "страшилка" для оправдания военных расходов США








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Ядерная доктрина США: новые подробности
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