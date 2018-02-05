"Аэрофлот" отменил десятки рейсов в аэропорту Шереметьево

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 33 рейса в аэропорту Шереметьево 4 и 5 февраля по погодным условиям.

Как передает корреспондент Накануне.RU , изменения в расписание внесено в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Так, авиакомпания отменила 20 рейсов вечером 4 февраля, а также 13 рейсов 5 февраля. Еще девять рейсов задержаны.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в связи с сильным снегопадом, который обрушился на Москву 3 февраля, посещение школ объявлено свободным.

В Москве, Московской области, а также ряде центральных регионов России продолжают бороться с последствиями сильнейших снегопадов, а также резкой перемены погоды – 4 февраля метеоусловия начали постепенно меняться: на смену мокрому снегу и положительным температурам идут метель и резкое похолодание. В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение.