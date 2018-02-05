Япония готовит план по модернизации Владивостока - СМИ

Японское правительство разработало план модернизации Владивостока.

Работа ведется в рамках программы экономического партнерства с Россией, пишет газета Nikkei.

По ее данным, власти Японии намерены улучшить инфраструктуру Владивостока: обустроить районы, прилегающие к железнодорожным станциям, создать туристические объекты, отремонтировать старые канализационные трубы без проведения земельных работ, внедрить системы автоматического регулирования работы светофоров.

Таким образом, японское правительство надеется расположить Москву в вопросе по "спорным" территориям Курильских островов. Ожидается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ затронет эту тему во время визита в Россию, который запланирован на май, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Япония перешла к новой стратегии, согласно которой за счёт инвестиций и реализации совместных проектов намерена добиться повышения взаимного доверия. К обсуждению территориальных споров Токио намерен вернуться только после этого.