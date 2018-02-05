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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
политика  |  комментариев: 32
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Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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Новости
05.02.2018 01:36 Мск (03:36 Екб)
происшествия | В России | За рубежом
Российский Су-25 мог быть сбит украинским ракетным комплексом - Совфед
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авиабаза Хмеймим в Сирии, самолет, Су-25 (2016) | Фото: mil.ru

Переносной зенитно-ракетный комплекс, из которого был сбит российский Су-25 в Сирии, мог попасть к террористам со склада боеприпасов в Винницкой области Украины.
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Об этом сообщил член Совета Федерации России Игорь Морозов. "Осенью на военном складе в Калиновке на Украине был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам", — заявил Морозов.

В тоже время он не исключил, что украсть ПЗРК могли и с военного склада НАТО, расположенного в одной из стран Восточной Европы.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что боевики могли получить ПЗРК при посредничестве США. "Просто так, без серьезной поддержки и сопровождения извне на территорию боевых действий они попасть не могут. Это через третьи страны сделали американцы. И на фоне русофобии это дорого им обойдется", — подчеркнул зампред, сообщает Lenta.ru.

Напомним, российский штурмовик был сбит во время облёта района Идлиба. Пилот катапультировался, машина упала в местной деревне. Самолёт был сбит из ПЗРК. Российские военные после случившегося нанесли групповой удар по району падения самолета, было ликвидировано более 30 боевиков.

Другие новости по темам: Су-25, сирия, пилот, террористы
05.02.2018 01:36 Мск | Денис Линов
03:36 Екб


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В Сирии сбит, предположительно, Су-25








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Российский Су-25 мог быть сбит украинским ракетным комплексом - Совфед
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