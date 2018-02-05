Российский Су-25 мог быть сбит украинским ракетным комплексом - Совфед

Переносной зенитно-ракетный комплекс, из которого был сбит российский Су-25 в Сирии, мог попасть к террористам со склада боеприпасов в Винницкой области Украины.

Об этом сообщил член Совета Федерации России Игорь Морозов. "Осенью на военном складе в Калиновке на Украине был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам", — заявил Морозов.

В тоже время он не исключил, что украсть ПЗРК могли и с военного склада НАТО, расположенного в одной из стран Восточной Европы.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что боевики могли получить ПЗРК при посредничестве США. "Просто так, без серьезной поддержки и сопровождения извне на территорию боевых действий они попасть не могут. Это через третьи страны сделали американцы. И на фоне русофобии это дорого им обойдется", — подчеркнул зампред, сообщает Lenta.ru.

Напомним, российский штурмовик был сбит во время облёта района Идлиба. Пилот катапультировался, машина упала в местной деревне. Самолёт был сбит из ПЗРК. Российские военные после случившегося нанесли групповой удар по району падения самолета, было ликвидировано более 30 боевиков.