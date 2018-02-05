Путину передан список желающих вернуться в РФ беглых бизнесменов

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что передал президенту России Владимиру Путину список предпринимателей, желающих вернуться на родину.

"В списке более десяти фамилий, и обращения продолжают поступать. История у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: они успели уехать из страны до момента заключения их в СИЗО. Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, а на родине дело продолжает висеть", — написал Титов на своей странице в Facebook.

Омбудсмен считает, что дела необходимо пересмотреть. Он пообещал ходатайствовать перед Интерполом об исключении из списков тех бизнесменов, чья вина не доказана.

Список содержит имена предпринимателей, с которыми Титов встречался 3 февраля в Лондоне. Среди них - бывший основатель банка "Траст" Илья Юров, основатель и совладельц обанкротившегося холдинга "Марта" (в 2000-х годах развивал в России торговые сети "Гроссмарт", Pur Pur и Billa) Георгий Трефилов, основатель "Евросети" Евгений Чичваркин.

Последний убежден, что в России будут продолжаться "отъемы бизнеса, аресты, пытки и посадки": "Я, как пострадавший, считаю, что это так", пишет газета "Коммерсант".