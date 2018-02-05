Мэр Москвы объявил о свободном посещении школ из-за снегопада

В связи с сильным снегопадом, который обрушился на Москву 3 февраля, посещение школ объявлено свободным.

Об этом мэр мегаполиса Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter. При этом ученики московских школ, которые не пойдут 5 февраля на занятия, смогут получить консультации в дистанционном режиме.

В Центре организации дорожного движения правительства Москвы сообщили, что снег будет идти без перерыва всю ночь и в течение дня 5 февраля. Власти призывают водителей отказаться от поездок на личном транспорте.

В настоящее время в Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Москве, Московской области, а также ряде центральных регионов России продолжают бороться с последствиями сильнейших снегопадов, а также резкой перемены погоды – 4 февраля метеоусловия начали постепенно меняться: на смену мокрому снегу и положительным температурам идут метель и резкое похолодание. В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение.