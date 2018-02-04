Goldman Sachs считает, что баррель нефти вырастет до 82 долларов в ближайшие полгода

Goldman Sachs пересмотрел свои прогнозы относительно долгосрочного роста цен на нефть. А именно – прогноз стал еще более оптимистичным. Так, аналитики инвестиционного банка полагают, что в ближайшие шесть месяцев стоимость барреля нефти марки Brent достигнет отметки в $82,50.

Ранее инвестбанк сменил свой прогноз роста стоимости барреля в ближайшие три месяца с $62 до $75.

Главными факторами роста цен в Goldman Sachs называют сокращение запасов, соблюдение договоренностей между членами ОПЕК, а также сокращение добычи в Венесуэле.

Отметим, в эти выходные баррель стоил $69, и это не самая высокая цена на черное золото с начала 2018 года.