В сети появилось видео последнего боя пилота Су-25, сбитого накануне в Сирии

В сети появилось видео последнего боя пилота российского самолета Су-25, который накануне был сбит в районе Идлиба в Сирии.

После того, как самолет был подбит, офицер российских ВКС катапультировался. Однако он попал на территорию, контролируемую боевиками. Сначала он, судя по всему, отстреливался, а после подорвал ручную гранату. На видеокадрах, снятых боевиками, виден как раз этот момент.

Напомним, российский штурмовик был сбит накануне во время облёта района Идлиба. Пилот катапультировался, машина упала в местной деревне. Самолёт был сбит из ПЗРК. Российские военные после случившегося нанесли групповой удар по району падения самолета, было ликвидировано более 30 боевиков.