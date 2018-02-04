Порошенко оставили ультиматум об отставке у ворот

Участники киевского "Марша за будущее", на котором украинскому президенту Петру Порошенко дали две недели на отставку, около часа безуспешно пытались попасть на территорию имения президента в Козине Киевской области.

Акцию под президентскими воротами около сотни человек провели после митинга в центре города, желая вручить Порошенко приглашение на следующий митинг с объявлением об отставке.

Полиция плотным кордоном окружила подходы к резиденции и пропустила к воротам одну женщину, которая несколько минут безуспешно стучала в металлические ворота. После этого участники акции прикрепили письмо у ворот и под националистические кричалки разошлись, отмечает "Страна.ua".

Как сообщало Накануне.RU, в Киеве прошел массовый марш-митинг за отставку Порошенко. Следующий заявлен на 18 февраля.