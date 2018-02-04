Прокуратура проверит посадку самолета Nordwind Airlines в Дели

Экстренную посадку самолета авиакомпании Nordwind Airlines в аэропорту Дели проверит Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, проверять будут "исполнение требований законодательства о безопасности полетов, а также соблюдение прав пассажиров".

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Напомним, рейс 2477 вылетел накануне из Москвы (Шереметьево) на Пхукет. Ночью самолет совершил посадку в Индии. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), причиной посадки стала техническая неисправность. Только после нескольких часов ожидания в салоне самолета туроператору удалось договориться о транспортировке туристов в здание аэропорта. "По информации авиакомпании, в настоящее время пассажиры размещены в гостиницах, за пассажирами из аэропорта Шереметьево отправлены два резервных борта", - сообщили в прокуратуре. Ситуация осложнялась метеообстановкой в Москве – в условиях сильного ветра и снегопада аэропорты столицы работают с большими задержками рейсов.

Пассажиры рейса 2477 в аэропорту Дели.