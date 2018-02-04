Олимпийский флаг российских спортсменов на открытии Олимпиады будет нести волонтер

Олимпийский флаг, под которым российские спортсмены пойдут на открытии Олимпиады в Пхенчхане, понесет волонтер. Его назначит оргкомитет Игр-2018.

"Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр", - цитирует РИА Новости первого вице-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Напомним, в декабре прошлого года Международный олимпийский комитет приостановил членство ОКР и объявил, что россияне смогут выступать только под "нейтральным" флагом олимпийского движения, объявлены они будут как "олимпийские атлеты из России".