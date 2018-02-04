В Омске при обрушении стены расселенного дома погибли двое мужчин

В Омске двое мужчин погибли при обрушении стены в нежилом расселенном доме.

В СКР сообщили, что погибшие (52 и 47 лет) были постояльцами социального реабилитационного центра, расположенного по соседству (пребывание для алкозависимых, бездомных). Сейчас проводится проверка. В следственном комитете не исключили, что погибшие занимались разбором обрушившейся стены, передает РИА Новости.

Между тем, в мэрии города сообщили, что дом был расселен в прошлом году ввиду аварийности. Его сносом занималась частная организация, с которой у горадминистрации был заключен договор. Подрядчик должен был обеспечить охрану строения и безопасность на нем.