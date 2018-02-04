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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
политика  |  комментариев: 32
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Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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Новости
04.02.2018 17:52 Мск (19:52 Екб)
политика | Украина
Марш в Киеве: Саакашвили дал срок Порошенко до 18 февраля уйти в отставку
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Украина, Киев, марш за импичмент Порошенко (2018) | Фото: strana.ua

В Киеве после более чем месячного перерыва прошел новый марш сторонников Михаила Саакашвили за импичмент президента Петра Порошенко. Как передает корреспондент Накануне.RU, Саакашвили выдвинул ультиматум: Порошенко должен объявить о своей отставке до 18 февраля, когда состоится следующее "народное вече". В противном случае тому грозит "народный гнев". Колонна автомашин повезла это обращение домой к Порошенко.
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"Я девять лет был президентом и не разу не был ни на Сейшельских, ни на Мальдивских островах. А тут у нас есть Петр Мальдивский, Юрий Сейшельский, которые просто открыто издеваются над народом - в разгар войны выезжают… на награбленные у народа деньги," - заявил накануне Саакашвили в видеообращении, имея в виду тайный отдых Порошенко на Мальдивах и генерального прокурора Юрия Луценко на Сейшелах, где президент потратил около $500 тыс., а прокурор - $50 тыс.

Киевские власти заранее установили по маршруту движения марша сцену для проведения митинга "Авто Евро Силы". Дорога оказалась перекрытой железными конструкциями на Крещатике. Саакашвили назвал их "железными памперсами Порошенко" и расценил как боязнь режима новых митингов.

В начале митинга выступил диссидент Степан Хмара, который обвинил Порошенко в "сдаче" территорий и заигрывании с Минскими соглашениями. Он озвучил три требования: отставка Порошенко, отмена закона об особом статусе Донбасса и снижение втрое цен на коммунальные услуги.

Депутат Рады Егор Соболев заявил, что уже начинается подбор членов нового правительства и парламента.

Саакашвили был категоричен и пообещал до 18 февраля представить альтернативное правительство и кандидатов в президенты.

"Пока украинцы гибли, главнокомандующий отсиживался на Мальдивах по поддельному паспорту. Плевал он на каждого из вас! В период войны нам нужен главнокомандующий с железными частями тела, а мы получили барыгу с железными памперсами", - сказал он.

Депутат Рады Юрий Деревянко зачитал главное требование.

"Мы вызываем гражданина Порошенко на майдан 18 февраля для оглашения решения об отставке. В этот день мы выходим на майдан в Киеве и во всех городах Украины", - заявил Деревянко.

По словам Саакашвили, на сайте "Движения новых сил" будет аналог "Миротворца" - там опубликуют адреса депутатов, которые должны проголосовать за отставку Порошенко. И потом будут к ним ездить домой.

Отметим, что марш охраняли около 2 тыс. полицейских. В нем участвовало более 10 тыс. человек.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 19 декабря Саакашвили объявил мораторий на проведение акций протеста после штурма Октябрьского дворца. Однако после назначения ему судом ночного домашнего ареста он заявил о возобновлении массовых акций.

Украина, Киев, марш за импичмент Порошенко(2018)|Фото: strana.ua

Другие новости по темам: Украина, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко, отставка, импичмент
04.02.2018 17:52 Мск | Евгений Чернышёв
19:52 Екб


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Марш в Киеве: Саакашвили дал срок Порошенко до 18 февраля уйти в отставку
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