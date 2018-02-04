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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
политика  |  комментариев: 32
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Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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В Екатеринбурге пайщики пятой очереди "Нового Уктуса" провели "юбилейный" 15-й митинг
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Новый Уктус пятая очередь (2018) | Фото:Михаил Гусев

В Екатеринбурге продолжается новая волна пикетов и митингов обманутых пайщиков и дольщиков, которые не могут добиться достройки собственного жилья.
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В воскресенье, 4 февраля, уже 15-й по счету митинг провели пайщики ЖК "Новый Уктус" (пятая очередь). Люди собрались на площади Обороны, где 1 февраля состоялся большой пикет против недобросовестных застройщиков.

Пайщики "Новго Уктуса" требуют от старого застройщика – "Уралэнергостройкомплекса" – передать их финансовые документы новому застройщику – ГК ТЭН. Есть требования и к властям, а также к надзорным органам: "Все обращения пайщиков в уполномоченные органы не помогают решить проблему, обращения пересылаются от инстанции к инстанции, проверка не проведена, правовая оценка действиям руководства застройщика не дана, несмотря на веские причины и многочисленные обращения пайщиков. Правоохранительные органы бездействуют. Уголовные дела по заявлениям не возбуждаются".

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"Чуть ранее пайщиками были собраны подписи под коллективным письмом, которое было направлено во все инстанции и областного, и федерального уровня, включая Администрацию Президента", - сообщили Накануне.RU протестующие. В письме пайщики выражают беспокойство по поводу того, что отсутствие у нового застройщика документов может привести к "отсутствию финансирования со стороны "Промсвязьбанка" и срыву строительства дома".

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04.02.2018 17:16 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
19:16 Екб


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В Екатеринбурге пайщики пятой очереди "Нового Уктуса" провели "юбилейный" 15-й митинг
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