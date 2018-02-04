В Екатеринбурге пайщики пятой очереди "Нового Уктуса" провели "юбилейный" 15-й митинг

В Екатеринбурге продолжается новая волна пикетов и митингов обманутых пайщиков и дольщиков, которые не могут добиться достройки собственного жилья.

В воскресенье, 4 февраля, уже 15-й по счету митинг провели пайщики ЖК "Новый Уктус" (пятая очередь). Люди собрались на площади Обороны, где 1 февраля состоялся большой пикет против недобросовестных застройщиков.

Пайщики "Новго Уктуса" требуют от старого застройщика – "Уралэнергостройкомплекса" – передать их финансовые документы новому застройщику – ГК ТЭН. Есть требования и к властям, а также к надзорным органам: "Все обращения пайщиков в уполномоченные органы не помогают решить проблему, обращения пересылаются от инстанции к инстанции, проверка не проведена, правовая оценка действиям руководства застройщика не дана, несмотря на веские причины и многочисленные обращения пайщиков. Правоохранительные органы бездействуют. Уголовные дела по заявлениям не возбуждаются".

"Чуть ранее пайщиками были собраны подписи под коллективным письмом, которое было направлено во все инстанции и областного, и федерального уровня, включая Администрацию Президента", - сообщили Накануне.RU протестующие. В письме пайщики выражают беспокойство по поводу того, что отсутствие у нового застройщика документов может привести к "отсутствию финансирования со стороны "Промсвязьбанка" и срыву строительства дома".