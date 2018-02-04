в этот день
04.02.18
17:18
В Екб.19:18
МОК нацелился на CAS: Томас Бах призвал реформировать суд, оправдавший российских спортсменов
Непогода: в центральных регионах России более 15 тысяч человек остались без электричества
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
Главное
Снегопады в Центральной России: без света остались 69 тысяч человек, есть погибшие и пострадавшие

Тема дня
Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
политика  |  комментариев: 32
Аналитика
Вся аналитика

Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
В Москве на молодежной "вписке" компания парней изнасиловала 13-летнюю девочку
На акциях Навального задержали 340 человек
"При Сталине бы расстреляли", - почетный президент ОКР о Родченкове
Советник президента оценил масштабы оттока капитала из России за 30 лет
В "кремлевском докладе" США - 210 имен. Список "неугодных" приближенных Путина
Жителя Архангельска оштрафовали за фото штандартов поверженных фашистов с Парада 1945 года
Совфед: Российская армия будет оснащена новейшим гиперзвуковым оружием
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 267



Новости
04.02.2018 15:54 Мск (17:54 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Снегопады в Центральной России: без света остались 69 тысяч человек, есть погибшие и пострадавшие
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

дерево снегопад (2018) | Фото:twitter.com/MetroOperativno

В Москве, Московской области, а также ряде центральных регионов России продолжают бороться с последствиями сильнейших снегопадов, а также резкой перемены погоды – в течение дня в воскресенье, 4 февраля, метеоусловия начали постепенно меняться: на смену мокрому снегу и положительным температурам идут метель и резкое похолодание. В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также:

Смертоносные снегопады

В субботу, 3 февраля, а также в ночь с субботы на воскресенье мокрый снег налипал на провода и делал деревья такими тяжелыми, что последние начали массово падать, придавливая имущество москвичей, нарушая работу метро и другого общественного транспорта. К сожалению, не удалось избежать и человеческих жертв: мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что одного горожанина придавило деревом. Он погиб. Еще несколько человек получили травмы. "По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться", - сообщается в твиттер-аккаунте столичного градоначальника.

После полудня в сети появились сообщения о перебоях в движении метро на участке между станциями "Партизанская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии. По пока не подтвержденным данным, на открытом участке этого отрезка ветки упало дерево. Утром аналогичная ситуация произошла на Филевской линии – между "Пионерской" и "Кунцевской". Тогда сотрудники МЧС и московского метрополитена устранили проблему за полчаса.

Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРі, СЃСѓРіСЂРѕР±С‹, Р·РёРјР°, СЃРЅРµРі, СЃРЅРµРіРѕРїР°Рґ, Р·Р°РІР°Р»С‹|Р¤РѕС‚Рѕ: РќР°РєР°РЅСѓРЅРµ.RU

Между тем, в столичном главке МЧС создали оперативный штаб по борьбе с последствиями непогоды. Во всех административных округах Москвы начали работать оперативные группы. "При необходимости на автомобильных трассах Троицкого и Новомосковского округа г. Москвы будут развернуты три стационарных и один мобильный пункт обогрева. Штормовое предупреждение действует до конца текущих суток", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Спасатели рекомендуют горожанам по возможности оставаться дома, а водителям – отказаться от поездок. Автомобили лучше ставить в местах, где нет деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Конец света

Во второй половине дня в воскресенье, несмотря на усиленный режим работы энергетиков и спасателей, аварийных отключений на сетях в центральных регионах становится все больше. В пресс-службе Министерства энергетики России Накануне.RU сообщили, что отключения в сетях 35-110 кВ произошли в Смоленской, Московской, Калужской, Владимирской, Брянской и Тульской областях. На 14 часов мск без электроснабжения оставались около 69 тыс. человек. Пока в этих регионах стоит относительно теплая погода (от нуля до минус пяти градусов Цельсия), но уже к вечеру ожидается похолодание.

Непогода затрудняет работу столичных аэропортов. По разным данным, только в аэропортах московского авиаузла задерживаются около сотни рейсов. Многие воздушные гавани работают только по фактической погоде. Рейсы до Москвы садятся в других городах, которые еще принимают самолеты на посадку. Московская железная дорога сообщала о падающих деревьях, которые с утра на некоторое время ограничили движение электричек на одном из направлений в Подмосковье.

РґРµСЂРµРІРѕ СЃРЅРµРіРѕРїР°Рґ|Р¤РѕС‚Рѕ:twitter.com/MetroOperativno

Утром упавшее дерево помешало движению поездов на Филевской линии московского метро.

Другие новости по темам: снегопад, отключение электричества, непогода, ремонтные работы, пострадавшие, погибшие, москва, метро
04.02.2018 15:54 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:54 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.02.2018 11:40 Мск
В Подмосковье восстановлено движение электричек после падения деревьев

Ранее 04.02.2018 11:29 Мск
В Москве из-за упавшего дерева погиб человек, еще несколько человек получили травмы

Ранее 04.02.2018 10:37 Мск
Непогода: в центральных регионах России более 15 тысяч человек остались без электричества

Ранее 24.01.2018 13:28 Мск
Из-за сильного снегопада улицы Перми чистят круглосуточно








Добавить комментарий:

Снегопады в Центральной России: без света остались 69 тысяч человек, есть погибшие и пострадавшие
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+