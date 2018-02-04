Снегопады в Центральной России: без света остались 69 тысяч человек, есть погибшие и пострадавшие

В Москве, Московской области, а также ряде центральных регионов России продолжают бороться с последствиями сильнейших снегопадов, а также резкой перемены погоды – в течение дня в воскресенье, 4 февраля, метеоусловия начали постепенно меняться: на смену мокрому снегу и положительным температурам идут метель и резкое похолодание. В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение.

Смертоносные снегопады

В субботу, 3 февраля, а также в ночь с субботы на воскресенье мокрый снег налипал на провода и делал деревья такими тяжелыми, что последние начали массово падать, придавливая имущество москвичей, нарушая работу метро и другого общественного транспорта. К сожалению, не удалось избежать и человеческих жертв: мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что одного горожанина придавило деревом. Он погиб. Еще несколько человек получили травмы. "По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться", - сообщается в твиттер-аккаунте столичного градоначальника.

После полудня в сети появились сообщения о перебоях в движении метро на участке между станциями "Партизанская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии. По пока не подтвержденным данным, на открытом участке этого отрезка ветки упало дерево. Утром аналогичная ситуация произошла на Филевской линии – между "Пионерской" и "Кунцевской". Тогда сотрудники МЧС и московского метрополитена устранили проблему за полчаса.

Между тем, в столичном главке МЧС создали оперативный штаб по борьбе с последствиями непогоды. Во всех административных округах Москвы начали работать оперативные группы. "При необходимости на автомобильных трассах Троицкого и Новомосковского округа г. Москвы будут развернуты три стационарных и один мобильный пункт обогрева. Штормовое предупреждение действует до конца текущих суток", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Спасатели рекомендуют горожанам по возможности оставаться дома, а водителям – отказаться от поездок. Автомобили лучше ставить в местах, где нет деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Конец света

Во второй половине дня в воскресенье, несмотря на усиленный режим работы энергетиков и спасателей, аварийных отключений на сетях в центральных регионах становится все больше. В пресс-службе Министерства энергетики России Накануне.RU сообщили, что отключения в сетях 35-110 кВ произошли в Смоленской, Московской, Калужской, Владимирской, Брянской и Тульской областях. На 14 часов мск без электроснабжения оставались около 69 тыс. человек. Пока в этих регионах стоит относительно теплая погода (от нуля до минус пяти градусов Цельсия), но уже к вечеру ожидается похолодание.

Непогода затрудняет работу столичных аэропортов. По разным данным, только в аэропортах московского авиаузла задерживаются около сотни рейсов. Многие воздушные гавани работают только по фактической погоде. Рейсы до Москвы садятся в других городах, которые еще принимают самолеты на посадку. Московская железная дорога сообщала о падающих деревьях, которые с утра на некоторое время ограничили движение электричек на одном из направлений в Подмосковье.

Утром упавшее дерево помешало движению поездов на Филевской линии московского метро.