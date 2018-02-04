По требованиям МВФ: Киев может поднять цену на газ для населения на 73%

Для получения транша МВФ Киев планирует поднять цену на газ для населения на 73% к концу года. Об этом говорится в проекте финансового плана "Нафтогаза Украины", анализ которого провело министерство финансов Украины, сообщают "Украинские новости".

Цена газа для населения и предприятий с 1 апреля может увеличиться на 62%, а с 1 октября - еще на 11%. Это произойдет, если постановление от 22 марта 2017 года не будет изменено.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в декабре МВФ потребовал от Украины поднять цены на природный газ для населения до "импортного паритета". По данным СМИ, президент страны Петр Порошенко согласился на эти условия.

Отметим, что в 2018 году Украина должна погасить долг перед МВФ в размере 44 млрд гривен, т.е. на каждого жителя приходится более 1 тыс. гривен. Поскольку официально в стране работает около четверти населения, то каждый работающий должен более 4 тыс. гривен, т.е. почти месяц должен отработать на МВФ.