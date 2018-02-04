За российскими туристами, застрявшими в Дели, вышлют два резервных борта

Туристов компании PEGAS Touristik, которые вылетели из Москвы на Пхукет, до места назначения из индийского Дели доставят два резервных борта авиакомпании Nordwind Airlines. Об этом со ссылкой на консолидатора рейса сообщает "Вестник АТОР".

Напомним, в воскресенье, 4 февраля, пассажиры рейса 2477, вылетевшего из "Шереметьево", были вынуждены ожидать продолжения перелета в индийском аэропорту. "Вестник" отмечает, что посадка в Дели была совершена "по технической причине". Это же издание сообщает, что за туристами вылетят Boeing 737 и А321 (в Дели они прилетели на Boeing 767).

Один из пассажиров сообщил Накануне.RU, что шесть часов ожидания путешественники были вынуждены коротать в самолете, их не расселили в отели. "Вестник АТОР" приводит слова гендиректора PEGAS Touristik Анны Подгорной, согласно которым туроператор сейчас ведет переговоры с местными властями, чтобы "получить возможность вывести пассажиров с борта и разместить всех туристов в отелях в ожидании прибытия резервных бортов".

"Сейчас пассажиры, находящиеся на борту самолета, обеспечены питьем и горячим питанием", - сообщила Подгорная.

Отметим, ситуация осложняется метеоусловиями в Москве. Из-за сильного ветра и метели столичные аэропорты работают с перебоями, многие вылеты задерживаются.