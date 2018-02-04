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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
политика  |  комментариев: 32
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Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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Новости
04.02.2018 14:05 Мск (16:05 Екб)
общество | В России | За рубежом
За российскими туристами, застрявшими в Дели, вышлют два резервных борта
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задержка рейса, Сочи, болельщики (2017) | Фото:https://vk.com/kirillpotapov87

Туристов компании PEGAS Touristik, которые вылетели из Москвы на Пхукет, до места назначения из индийского Дели доставят два резервных борта авиакомпании Nordwind Airlines. Об этом со ссылкой на консолидатора рейса сообщает "Вестник АТОР".
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Напомним, в воскресенье, 4 февраля, пассажиры рейса 2477, вылетевшего из "Шереметьево", были вынуждены ожидать продолжения перелета в индийском аэропорту. "Вестник" отмечает, что посадка в Дели была совершена "по технической причине". Это же издание сообщает, что за туристами вылетят Boeing 737 и А321 (в Дели они прилетели на Boeing 767).

Один из пассажиров сообщил Накануне.RU, что шесть часов ожидания путешественники были вынуждены коротать в самолете, их не расселили в отели. "Вестник АТОР" приводит слова гендиректора PEGAS Touristik Анны Подгорной, согласно которым туроператор сейчас ведет переговоры с местными властями, чтобы "получить возможность вывести пассажиров с борта и разместить всех туристов в отелях в ожидании прибытия резервных бортов".

"Сейчас пассажиры, находящиеся на борту самолета, обеспечены питьем и горячим питанием", - сообщила Подгорная.

Отметим, ситуация осложняется метеоусловиями в Москве. Из-за сильного ветра и метели столичные аэропорты работают с перебоями, многие вылеты задерживаются.

Другие новости по темам: nordwind airlines, задержка рейса, дели, пхукет
04.02.2018 14:05 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:05 Екб


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За российскими туристами, застрявшими в Дели, вышлют два резервных борта
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