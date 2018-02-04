Минобороны: ВКС России получат более сотни новых и модернизированных самолетов и вертолетов

Воздушно-космические силы получат более 100 новых и модернизированных самолетов и вертолетов, среди которых истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации, а также другие типы авиационной техники, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Помимо этого спланирована поставка более 10 дивизионных комплектов зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

По итогам прошлого года было получено до 200 современных самолетов и вертолетов, более 100 единицы вооружения противовоздушной и противоракетной обороны, отмечают в военном ведомстве. С декабря 2017 г. заступила на опытное боевое дежурство Единая космическая система, к несению боевого дежурства приступили три новых радиолокационных станции "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении.