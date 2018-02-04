МОК нацелился на CAS: Томас Бах призвал реформировать суд, оправдавший российских спортсменов

Международный спортивный суд в Лозанне (он же Спортивный арбитражный суд, CAS) нуждается в реформации, поскольку качество его решений не удовлетворяет Международный олимпийский комитет (МОК), заявил президент комитета Томас Бах.

Недовольство судебной инстанцией вызвало ее решение по поводу 28 российских спортсменов, которых суд оправдал, передает "Интерфакс".

На пресс-конференции в Пхенчхане Бах заявил: ""Мы не довольные решением, обсуждали его вчера и сегодня. Считаем, что решение доказывает необходимость внутренних реформ в структуре CAS".

Бах отметил, что решение CAS "разочаровывающее и неожиданное для нас". По его словам, решение принято достаточно поздно, до Олимпиады остается мало времени. Кроме того, качество решения оставляет вопросы, и МОК не получил пока мотивировочной части.

Бах уточнил, что призыв к реформам в CAS не повлияет на уже принятые судом решения. "Речь идет только о будущем. Мы не можем допустить ситуацию, в которой спортсмены потеряют доверие к CAS", - сказал он.

Спортивный чиновник также заявил, что решение о том, приглашать ли российских спортсменов, оправданных CAS, на Олимпиаду-2018, будет принято в течение нескольких дней. "Вопрос о приглашениях рассмотрит независимая комиссия, которая передаст рекомендации в течение нескольких дней", - сказал он.