СМИ: Самолет "ЮТэйра" вернулся в Москву из-за сработавшей пожарной сигнализации

Борт авиакомпании "ЮТэйр" вернулся через несколько минут после взлета из столичного аэропорта "Внуково". Как сообщает Mash, вернуться в аэропорт вылета экипаж решил после срабатывания датчика пожарной сигнализации передней стойки шасси. Около сотни пассажиров, которые должны были лететь в Минск, отправятся в Белоруссию другим бортом.

Между тем, РБК сообщает о рейсе авиакомпании S7 из Санкт-Петербурга в Брянск, который был вынужден вернуться в Пулково из-за сильного снегопада в аэропорту прибытия.