Пассажиры рейса Nordwind Airlines из Москвы на Пхукет застряли в Дели

Проблемы возникли у пассажиров рейса Москва (Шереметьево) – Пхукет (через Дели). Отдыхающие вылетели из российской столицы накануне с опозданием почти на полтора часа, сейчас они находятся в промежуточном пункте – аэропорту Дели. Как сообщил Накануне.RU один из пассажиров рейса, уже больше шести часов путешественники находятся в Индии, по некоторым сведениям, самолет, на котором они должны продолжить путь, имеет техническую неисправность. При этом пассажиров не разместили в гостинице.

Судя по расписанию онлайн-табло на сайте авиакомпании, пересадка в Дели должна была составить всего час. То же табло указывает, что вылет состоится с опозданием на шесть часов, и пассажиры окажутся в конечном пункте в четыре вечера, вместо десяти утра.