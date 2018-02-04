В Подмосковье восстановлено движение электричек после падения деревьев

Железнодорожники восстановили движение на однопутной ветке Реутов-Балашиха в Подмосковье. Ранее движение электричек на этом участке было приостановлено, поскольку на пути упали или опасно наклонились деревья (под тяжестью мокрого снега).

Сейчас все электрички движутся по расписанию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московской железной дороги.

Между тем, железнодорожники сейчас работают в усиленном режиме. "Днем на линии устранять последствия снегопада выехали 86 спецмашин, в том числе пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные. К ним на помощь подключились почти полторы тысячи железнодорожников. При необходимости будут задействованы дополнительные силы, для этого у железнодорожников имеется резервный запас мощности", - сообщили в МЖД.

За минувшие сутки сотрудники столичной железной дороги вывели на пути 133 единицы спецтехники, которые очистили от снежных заносов более 1400 км пути и вывезли более 114 тыс. кубометров снега. На уборке снега было задействовано 2714 железнодорожников.