В Москве из-за упавшего дерева погиб человек, еще несколько человек получили травмы

Непогода стала причиной смерти как минимум одного человека в Москве, еще несколько пострадали. Об этом сообщил в воскресенье, 4 февраля, столичный градоначальник Сергей Собянин.

В твиттере мэр пишет: "К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже".

Собянин также предупредил москвичей: "Сегодня в Москве ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше".

Сегодня в Москве ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.

Как ранее сообщало Накануне.RU, поваленное дерево стало причиной остановки движения поездов на Филевской линии метрополитена. Ликвидировать последствия аварии спасателям и сотрудникам метро удалось за полчаса.

В Подмосковье, а также других центральных регионах России непогода стала причиной массовых отключений линий электропередач. По данным Минэнерго на утро воскресенья без электричества оставались около 15 тыс. человек в Московской, Тульской и Владимирской областях.