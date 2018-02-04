В Пермском крае сгорели двое детей. Возбуждено уголовное дело

В Кунгурском районе Пермского края начато расследование пожара, в котором погибли двое детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, пожар произошел в квартире дома барачного типа в селе Серга в ночь на воскресенье, 4 февраля.

"В результате пожара погиб 10-летний мальчик, проживающий в доме, и его 8-летняя двоюродная сестра, находившаяся в гостях с отцом", - рассказали в СК.

Следственная группа не обнаружила видимых следов насильственного преступления. Сейчас назначено несколько судебных экспертиз.