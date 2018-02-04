Непогода: в центральных регионах России более 15 тысяч человек остались без электричества

В центральном регионе России из-за непогоды произошли отключения электроэнергии в нескольких регионах. В частности, без электричества остались несколько населенных пунктов в Тульской и Владимирской областях.

Утром в воскресенье начались массовые аварийные отключения в распределительных сетях "Тулэнерго", без электроснабжения остались около 5 тыс. человек. Причиной аварий стал сильный мокрый снег, при этом температура воздуха держится на нулевой отметке.

"Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации резервного электроснабжения социально значимых объектов.

Ситуация остается на особом контроле Минэнерго России", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минэнерго.

Между тем, в региональном управлении МЧС отмечают, что "в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 4 февраля в Тульской области ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы".

В МЧС Накануне.RU сообщили, что на 9 часов утра (мск) в регионе отключения произошли в населенных пунктах Даниловское, Даниловка, Даниловские хутора, Тураево, Павловское, Чусовка, Сосновка. В зону отключения попали более 380 домов и около 450 жителей.

Такая же сложная обстановка и во Владимирской области. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, в регионе без электроснабжения остались около 4,5 тыс. человек. " К аварийно-восстановительным работам привлечено 10 бригад в составе 22 человек и 10 единиц специальной техники", - сообщили в ведомстве. "Для запитывания социально-значимых объектов энергетики применяют резервные источники электроснабжения. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения всех потребителей. В случае необходимости количество задействованных сил будет увеличено", - прокомментировали Накануне.RU ситуацию в "МРСК Центра и Приволжья".

В Минэнерго сообщили и об отключениях в Московской области – здесь без электроснабжения остались более 5 тыс. человек.

В целом все сети центрального региона испытывают сейчас сильную нагрузку из-за сложных метеоусловий. Между тем, синоптики обещают в ближайшее время лишь ухудшение погоды.

В Москве из-за сильного снега упало дерево, парализовавшее движение поездов метро.