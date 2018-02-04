СМИ сообщили об опасном сближении российского и турецкого самолетов в аэропорту Стамбула

Турецкие СМИ сообщили об инциденте в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле с участием российского самолета.

Сообщается, что в минувшую пятницу при посадке самолет Boeing-737-800 российской авиакомпании "Победа" из-за сильных порывов ветра попал на курс взлетавшего в этот момент самолета местной авиакомпании Pegasus.

По данным СМИ, самолеты разошлись на расстоянии всего 250 метров друг от друга. Тем не менее, инцидент не оказал влияния на продолжение выполнения рейсов: борт "Победы" успешно сел, а турецкий лайнер продолжил выполнять полет в Измир.