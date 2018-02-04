СМИ сообщили об опасном сближении российского и турецкого самолетов в аэропорту Стамбула

в этот день
04.02.18
17:20
В Екб.19:20
МОК нацелился на CAS: Томас Бах призвал реформировать суд, оправдавший российских спортсменов
Непогода: в центральных регионах России более 15 тысяч человек остались без электричества
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
Главное
Снегопады в Центральной России: без света остались 69 тысяч человек, есть погибшие и пострадавшие

Тема дня
Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
политика  |  комментариев: 32
Аналитика
Вся аналитика

Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
В Москве на молодежной "вписке" компания парней изнасиловала 13-летнюю девочку
На акциях Навального задержали 340 человек
"При Сталине бы расстреляли", - почетный президент ОКР о Родченкове
Советник президента оценил масштабы оттока капитала из России за 30 лет
В "кремлевском докладе" США - 210 имен. Список "неугодных" приближенных Путина
Жителя Архангельска оштрафовали за фото штандартов поверженных фашистов с Парада 1945 года
Совфед: Российская армия будет оснащена новейшим гиперзвуковым оружием
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 267



Новости
04.02.2018 10:09 Мск (12:09 Екб)
происшествия | За рубежом
СМИ сообщили об опасном сближении российского и турецкого самолетов в аэропорту Стамбула
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Авиакомпания &quot;Победа&quot;, самолет, самолет &quot;Победы&quot; (2017) | Фото: sputnik-germes.ru

Турецкие СМИ сообщили об инциденте в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле с участием российского самолета.

Сообщается, что в минувшую пятницу при посадке самолет Boeing-737-800 российской авиакомпании "Победа" из-за сильных порывов ветра попал на курс взлетавшего в этот момент самолета местной авиакомпании Pegasus.

По данным СМИ, самолеты разошлись на расстоянии всего 250 метров друг от друга. Тем не менее, инцидент не оказал влияния на продолжение выполнения рейсов: борт "Победы" успешно сел, а турецкий лайнер продолжил выполнять полет в Измир.

Другие новости по темам: опасное сближение, инцидент, стамбул, аэропорт, сильный ветер, победа. Pegasus
04.02.2018 10:09 Мск | Турция | информационная служба Накануне.RU
12:09 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

СМИ сообщили об опасном сближении российского и турецкого самолетов в аэропорту Стамбула
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+