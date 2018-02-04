Ïåâåö Øóðà ñîáèðàåòñÿ äàòü êîíöåðò â Êóðãàíå, êîòîðûé ðàíåå íàçâàë "ïîëíûì ã**íîì"

Çâåçäà 90-õ ïåâåö Øóðà (îí æå Àëåêñàíäð Ìåäâåäåâ) ñîáèðàåòñÿ äàòü êîíöåðò â Êóðãàíå.
Â ýòîì ãîðîäå àðòèñòó ïðèøëîñü ïðîâåñòè ïîñëåäíèå íåñêîëüêî íåäåëü, ïîñêîëüêó îí ëå÷èëñÿ â öåíòðå èì. Èëèçàðîâà. Ïî ñëîâàì Øóðû, ìåñòíûå ñïåöèàëèñòû ñïàñëè åãî îò õðîìîòû. Òåïåðü îí ïðîõîäèò ðåàáèëèòàöèþ.
Íåäàâíî Øóðà äàë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ìåñòíûì ÑÌÈ, âî âðåìÿ êîòîðîé íàçâàë ñòîëèöó Çàóðàëüÿ "ïîëíûì ã**íîì". Òîãäà ýòî âûçâàëî ìíîãî÷èñëåííûå ñïîðû â ñåòè. Íåñìîòðÿ íà ðåçêîñòü çàÿâëåíèÿ, íåêîòîðûå ãîðîæàíå äàæå ïîääåðæàëè àðòèñòà.
È òåïåðü Øóðà ñîáèðàåòñÿ âûñòóïèòü ïåðåä æèòåëÿìè Êóðãàíà. Îá ýòîì îí ñîîáùèë â Instagram. "Âñåì äîáðîãî, öâåòî÷íîãî óòðà, íó âîò íà äâîðå óæå ôåâðàëü, äî âåñíû îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî, ïðîäîëæàþ óñèëåííî çàíèìàòüñÿ, ÷òîáû 1 Ìàðòà êðàñèâîé è óâåðåííîé ïîõîäêîé âûéòè íà ñöåíó êóðãàíñêîé ôèëàðìîíèè, âû ìåíÿ âäîõíîâëÿåòå ñâîåé ïîääåðæêîé!" – ïèøåò àðòèñò ïîä ôîòî ñ áóêåòîì òþëüïàíîâ.