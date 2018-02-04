Ïåâåö Øóðà ñîáèðàåòñÿ äàòü êîíöåðò â Êóðãàíå, êîòîðûé ðàíåå íàçâàë "ïîëíûì ã**íîì"

â ýòîò äåíü
04.02.18
17:20
Â Åêá.19:20
ÌÎÊ íàöåëèëñÿ íà CAS: Òîìàñ Áàõ ïðèçâàë ðåôîðìèðîâàòü ñóä, îïðàâäàâøèé ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ
Íåïîãîäà: â öåíòðàëüíûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè áîëåå 15 òûñÿ÷ ÷åëîâåê îñòàëèñü áåç ýëåêòðè÷åñòâà
Èññëåäîâàòåëè òàéíû ãðóïïû Äÿòëîâà èùóò âòîðîå óãîëîâíîå äåëî î òðàãåäèè
Ãëàâíîå
Ñíåãîïàäû â Öåíòðàëüíîé Ðîññèè: áåç ñâåòà îñòàëèñü 69 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, åñòü ïîãèáøèå è ïîñòðàäàâøèå

Òåìà äíÿ
Ïàâåë Ãðóäèíèí: Äîíáàññ âêëþ÷èòü â ñîñòàâ Ðîññèè! Êîððåñïîíäåíòû Íàêàíóíå.RU ó òðàïà ñàìîëåòà âñòðåòèëèñü ñ êàíäèäàòîì â ïðåçèäåíòû îò ÊÏÐÔ è øèðîêîé êîàëèöèè íàöèîíàëüíî-ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë Ïàâëîì Ãðóäèíèíûì ïî çàâåðøåíèè åãî âèçèòà â Åêàòåðèíáóðã. Â äîâîëüíî ïðîäîëæèòåëüíîé áåñåäå îí ïîäâåë èòîãè ïîåçäêè íà Óðàë, ðàññêàçàë î ñâîåé ïîìîùè Äîíáàññó, îá îòíîøåíèè ê ïðèçûâó íåêîòîðûõ ïîëèòèêîâ "áîéêîòèðîâàòü" âûáîðû, à òàêæå îáúÿñíèë, ÷òî åìó áëèæå: äèêòàòóðà ïðîëåòàðèàòà èëè ôèíñêèé ñîöèàëèçì.
02.02.2018
ïîëèòèêà  |  êîììåíòàðèåâ: 32
Àíàëèòèêà
Âñÿ àíàëèòèêà

Ìàêñèì Øåâ÷åíêî: Ìû ãîòîâû ê äèñêóññèè. Ýòî îíè íå ãîòîâû ê äèñêóññèè! "Îíè è òàê ìåíÿ íåíàâèäÿò. Õóæå, ÷åì áûëî, óæå âðÿä ëè áóäåò, à òàê ýòîò ãíîéíèê áûë âûâåäåí íà ïîâåðõíîñòü ñèëàìè ñàìîãî Íèêîëàÿ Êàðëîâè÷à", – æóðíàëèñò, ÷ëåí "Ëåâîãî ôðîíòà" Ìàêñèì Øåâ÷åíêî ðàññêàçàë Íàêàíóíå.RU, èç-çà ÷åãî îí ïîäðàëñÿ ñî ñâîèì êîëëåãîé ïî ïðåçèäåíòñêîìó Ñîâåòó ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà Ñâàíèäçå, è îòâåòèë íà âîïðîñ î òîì, ïî÷åìó íå áîèòñÿ ëèáåðàëîâ.
31.01.2018
îò èçäàòåëÿ  |  êîììåíòàðèåâ: 15


Êîíñòàíòèí Áàáêèí – î Ãîññîâåòå íà "Ðîñòñåëüìàøå": Î÷åðåäíîé øàã â íàøåì ýâîëþöèîííîì ðàçâèòèè! Çàñåäàíèå Ãîññîâåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ñóáúåêòîâ ÐÔ, ïðîøåäøåå íà "Ðîñòñåëüìàøå", ñòàëî âî ìíîãîì çíàêîâûì. Íà îäíîé ïëîùàäêå âñòðåòèëèñü ïðåäñòàâèòåëè "ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ ëàãåðåé": ôèíàíñèñòû-ìîíåòàðèñòû èç ôåäåðàëüíîãî Ïðàâèòåëüñòâà è íàöèîíàëüíî îðèåíòèðîâàííûå ïðîìûøëåííèêè ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ðåãèîíîâ. Ñ ó÷àñòèåì Âëàäèìèðà Ïóòèíà îíè îáñóæäàëè äîðîãèå êðåäèòû, ïðèòåñíåíèÿ îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé, äåôèöèò êàäðîâ, ÷òî ñàìî ïî ñåáå – ðåäêîñòü.
02.02.2018
ýêîíîìèêà ;
^ Àðõèâ àíàëèòèêè

Ðåêëàìà îò YouDo

Ñàìîå ïîïóëÿðíîå
Â Ãîñäóìå ïðåäëîæèëè íå ñàæàòü êîððóïöèîíåðîâ äëÿ ýêîíîìèè áþäæåòíûõ äåíåã
Â Ìîñêâå íà ìîëîäåæíîé "âïèñêå" êîìïàíèÿ ïàðíåé èçíàñèëîâàëà 13-ëåòíþþ äåâî÷êó
Íà àêöèÿõ Íàâàëüíîãî çàäåðæàëè 340 ÷åëîâåê
"Ïðè Ñòàëèíå áû ðàññòðåëÿëè", - ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò ÎÊÐ î Ðîä÷åíêîâå
Ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà îöåíèë ìàñøòàáû îòòîêà êàïèòàëà èç Ðîññèè çà 30 ëåò
Â "êðåìëåâñêîì äîêëàäå" ÑØÀ - 210 èìåí. Ñïèñîê "íåóãîäíûõ" ïðèáëèæåííûõ Ïóòèíà
Æèòåëÿ Àðõàíãåëüñêà îøòðàôîâàëè çà ôîòî øòàíäàðòîâ ïîâåðæåííûõ ôàøèñòîâ ñ Ïàðàäà 1945 ãîäà
Ñîâôåä: Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ áóäåò îñíàùåíà íîâåéøèì ãèïåðçâóêîâûì îðóæèåì
Ãîëîñîâàíèå
Êòî èëè ÷òî áîëüøå âñåãî ïîñòðàäàåò îò "êðåìëåâñêîãî äîêëàäà" ÑØÀ?

Îëèãàðõè è ÷èíîâíèêè ÐÔ

Òðàìï è àäìèíèñòðàöèÿ ÑØÀ

Íàðîä Ðîññèè

Ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêèå îòíîøåíèÿ

Íèêòî, ýòî íå èìååò íèêàêîãî çíà÷åíèÿ

Íè÷åãî íå ñëûøàë ïðî äîêëàä


Ðåçóëüòàòû 267

Ïåâåö Øóðà ñîáèðàåòñÿ äàòü êîíöåðò â Êóðãàíå, êîòîðûé ðàíåå íàçâàë "ïîëíûì ã**íîì"
ðàçìåð øðèôòà: A A A   â áëîã   âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè

Øóðà, öåíòð Èëèçàðîâà, Êóðãàí (2017) | Ôîòî:Instagram.com

Çâåçäà 90-õ ïåâåö Øóðà (îí æå Àëåêñàíäð Ìåäâåäåâ) ñîáèðàåòñÿ äàòü êîíöåðò â Êóðãàíå.

Â ýòîì ãîðîäå àðòèñòó ïðèøëîñü ïðîâåñòè ïîñëåäíèå íåñêîëüêî íåäåëü, ïîñêîëüêó îí ëå÷èëñÿ â öåíòðå èì. Èëèçàðîâà. Ïî ñëîâàì Øóðû, ìåñòíûå ñïåöèàëèñòû ñïàñëè åãî îò õðîìîòû. Òåïåðü îí ïðîõîäèò ðåàáèëèòàöèþ.

Íåäàâíî Øóðà äàë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ìåñòíûì ÑÌÈ, âî âðåìÿ êîòîðîé íàçâàë ñòîëèöó Çàóðàëüÿ "ïîëíûì ã**íîì". Òîãäà ýòî âûçâàëî ìíîãî÷èñëåííûå ñïîðû â ñåòè. Íåñìîòðÿ íà ðåçêîñòü çàÿâëåíèÿ, íåêîòîðûå ãîðîæàíå äàæå ïîääåðæàëè àðòèñòà.

Ð¨ÑƒÑ€Ð°, Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€ Ð˜Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ€Ð¾Ð²Ð°, ÐšÑƒÑ€Ð³Ð°Ð½|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Instagram.com

È òåïåðü Øóðà ñîáèðàåòñÿ âûñòóïèòü ïåðåä æèòåëÿìè Êóðãàíà. Îá ýòîì îí ñîîáùèë â Instagram. "Âñåì äîáðîãî, öâåòî÷íîãî óòðà, íó âîò íà äâîðå óæå ôåâðàëü, äî âåñíû îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî, ïðîäîëæàþ óñèëåííî çàíèìàòüñÿ, ÷òîáû 1 Ìàðòà êðàñèâîé è óâåðåííîé ïîõîäêîé âûéòè íà ñöåíó êóðãàíñêîé ôèëàðìîíèè, âû ìåíÿ âäîõíîâëÿåòå ñâîåé ïîääåðæêîé!" – ïèøåò àðòèñò ïîä ôîòî ñ áóêåòîì òþëüïàíîâ.

Äðóãèå íîâîñòè ïî òåìàì: øóðà, øóðà ìåäâåäåâ, êóðãàí, öåíòð èì. èëèçàðîâà
04.02.2018 09:50 Ìñê | Êóðãàí | èíôîðìàöèîííàÿ ñëóæáà Íàêàíóíå.RU
11:50 Åêá


Åñëè Âû çàìåòèëè îøèáêó, âûäåëèòå òåêñò, åå ñîäåðæàùèé, è íàæìèòå Ctrl + Enter







Äîáàâèòü êîììåíòàðèé:

Ïåâåö Øóðà ñîáèðàåòñÿ äàòü êîíöåðò â Êóðãàíå, êîòîðûé ðàíåå íàçâàë "ïîëíûì ã**íîì"
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè Íàêàíóíå.RU! Êîììåíòàðèè ïðîõîäÿò ïðåìîäåðàöèþ. Ïðîñüáà óâàæàòü äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà è ÷òèòü ÓÊ ÐÔ! Êîììåíòàðèè, îñêîðáëÿþùèå äðóãèõ ëþäåé, èìåþùèå ïðèçíàêè ýêñòðåìèçìà, íàðóøàþùèå ìíîãî÷èñëåííûå òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, ïóáëèêîâàòüñÿ íå áóäóò. Ôîðóì íàø ñòàíîâèòñÿ áîëåå ãðîìîçäêèì, íî ïðîÿâëÿþùèé êðàéíå ïðèñòàëüíóþ òðåáîâàòåëüíîñòü ê íàøåé ðåäàêöèè Ðîñêîìíàäçîð äèêòóåò óñëîâèÿ. Çàðàíåå ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ, íàäååìñÿ íà ïîíèìàíèå è êîíñòðóêòèâíóþ äèñêóññèþ.

Òåêñò êîììåíòàðèÿ *

Æèðíûé Ïîä÷åðêíóòûé

Âàøå èìÿ *





  • Àðõèâ
  • Ôîðóì



Çàãðóçêà
Íîâîñòè ïàðòíåðîâ

Íîâîñòè Åêàòåðèíáóðãà è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè       
ââåðõ
Ðåéòèíã@Mail.ru
Íàø ïðîåêò  Íàøà êîìàíäà 

Èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî "Íàêàíóíå.RU"
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÈÀ¹ÔÑ77-56094 îò 15 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, âûäàíî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (Ðîñêîìíàäçîð).
Ñåòåâîå èçäàíèå "Íàêàíóíå.RU"
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ýë¹ÔÑ77-56357 îò 02 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, âûäàíî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (Ðîñêîìíàäçîð).
Ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ "Èíñòèòóò èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé"
620142, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà, ä. 16 (3 ýòàæ)
Òåëåôîíû ðåäàêöèè: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail ðåäàêöèè: news@nakanune.ru
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Õóðáàòîâ Ñ.Â.
Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ àãåíòñòâà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå êîììåíòàðèåâ ê ìàòåðèàëàì ñàéòà. Êîììåíòàðèè ê ìàòåðèàëàì ñàéòà - ýòî ëè÷íîå ìíåíèå ïîñåòèòåëåé ñàéòà.
18+