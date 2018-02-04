Упавшее дерево остановило движение на Филевской линии московского метро

Упавшее дерево стало причиной отсутствия движения поездов между станциями "Пионерской" и "Кунцевской" на Филевской линии московского метрополитена.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт столичной подземки по оперативной ситуации, всего за полчаса работу участка удалось восстановить. "Движение от "Пионерской" до "Кунцевской" оперативно восстановлено благодаря слаженной работе служб "Мосметро" и МЧС. Движение на линии введено в график", - сообщили в компании.

Напомним, в Москве сохраняется неблагоприятная метеообстановка: сильный мокрый снег налипает на провода и деревья, мешает проезду и работе аэропортов. Между тем, синоптики предупредили об усилении метели и падении температуры в воскресенье, 4 февраля.