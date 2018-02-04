Харви Вайнштейн пытался изнасиловать Уму Турман

47-летняя американская актриса Ума Турман заявила о попытке сексуального насилия со стороны влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Ума и Вайнштейн вместе работали над многими фильмами, в том числе и над проектом Квентина Тарантино "Убить Билла", который сделал из Умы мировую звезду.

В октябре прошлого года, когда несколько женщин рассказали о домогательствах со стороны Вайнштейна, Турман в интервью Access Hollywood на эту тему заявила, что будет готова поговорить о ситуации, когда "почувствует себя менее злой". В ноябре в Instagram актриса поздравила поклонников с Днем благодарения, но добавила "Всех с праздником, кроме тебя, Харви, и других подлых преступников. Я рада, что это происходит медленно, ты не заслуживаешь пули". Под словом "это" звезда, очевидно, имела в виду общественную травлю продюсера и крушение его карьеры. Тогда многие поняли, что Вайнштейн серьезно обидел Турман.

И вот в субботу в New York Times было опубликовано интервью, в котором Ума рассказала о случившемся. Оказалось, что более 10 лет назад Вайнштейн пытался изнасиловать Турман. "Он толкнул меня, пытался раздеться и раздеть меня, трогал меня, сделал все возможные неприятные вещи. Однако он не успел совершить надругательство", - рассказала актриса. "Я была как животное, извивалась, как ящерица, чтобы освободиться", - с горечью описывает произошедшее звезда.

Напомним, после публикации в ряде СМИ многие актрисы, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и др. начали рассказывать ужасающие истории о попытках домогательств со стороны Харви Вайнштейна.